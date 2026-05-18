رئيس الوزراء الماليزي يشير لاحتمالية إجراء انتخابات مبكرة وسط توتر داخل الائتلاف الحاكم

أثار رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، احتمالية إجراء انتخابات عامة مبكرة فيما أدت التوترات داخل الائتلاف الحاكم إلى اختبار موقفه الضعيف وأثارت تساؤلات بشأن الاستقرار السياسي في البلاد.

وقالت كتلة باريسان ناسيونال (الجبهة الوطنية) بقيادة المنظمة الوطنية الملاوية المتحدة، أمس الأول السبت، إنها سوف تتنافس على كل الـ56 مقعدا في انتخابات ولاية جوهور المقبلة بدون ائتلاف باكاتان هارابان (تحالف الأمل) وهو حليفها الاتحادي، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاثنين.

وينتمي أنور، إلى ائتلاف باكاتان هارابان.

ودفعت الخطوة، أنور إلى التحذير أن كتلته مستعدة لخوض معركة انتخابية "شاملة" إذا تم تحديها بما في ذلك في ولايات أخرى.

وقال أنور، أمس الأحد في مؤتمر باكاتان هارابان الوطني الأول منذ 2022، الذي عقد في جوهور: "إذا كان هذا هو حالنا من تشويه للسمعة وانقسام داخل الحكومة فيجب أن نختار إجراء انتخابات للبلاد بأكملها".

ويهدد الوضع السياسي المضطرب نجاح أنور في جذب المستثمرين الأجانب، وسط تحولات في سلاسل الإمداد العالمية وازدهار الذكاء االصطناعي وفيما تضغط زيادة تكاليف النفط من حرب إيران على الميزانية.