الرئيس اللبناني: سأفعل المستحيل لوقف الحرب

تعهد الرئيس اللبناني جوزاف عون، بـ«فعل المستحيل» لوقف الحرب عن لبنان وشعبه، منوهًا أن كلفة الحروب لا يمكن تحملها.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، استعرض عون، خلال لقاء مع وفد من الاتحادات الزراعية، اليوم الاثنين، الإطار الذي وضعه لبنان للمفاوضات.

وأوضح أن الإطار يتمثل بالانسحاب الإسرائيلي، ووقف إطلاق النار، وانتشار الجيش على الحدود، وعودة النازحين، والمساعدات الاقتصادية أو المالية للبنان، منوهًا أن «ما يتم تناوله خلاف ذلك غير صحيح».

وأضاف: «واجبي، وانطلاقًا من موقعي ومسئوليتي، أن أقوم بالمستحيل وبما هو أقل كلفة كي أوقف الحرب عن لبنان وشعبه.. لقد اختبرنا الحروب وإلى أين أوصلت لبنان، فهل من أحد يستطيع تحمل كلفتها بعد؟».

والسبت الماضي، كشفت مصادر لبنانية عن اتصالات مع واشنطن لبلورة اتفاق شامل لوقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وقالت مصادر خاصة لـ«سكاي نيوز عربية»، إن لبنان يُجري اتصالات حثيثة بالتنسيق مع الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار مع إسرائيل.

إلا أن المصادر أشارت إلى عدم وجود موافقة إسرائيلية حتى الآن على وقف إطلاق النار.

واتفقت إسرائيل ولبنان، الجمعة، خلال جولة ثالثة من المباحثات في واشنطن، على تمديد وقف إطلاق النار الذي يسري منذ 17 أبريل وكان من المقرر أن ينتهي الأحد، لمدة 45 يوما.

واتسعت دائرة الحرب في الشرق الأوسط التي اندلعت مع الهجوم الإسرائيلي الأمريكي المشترك على إيران في 28 فبراير، إلى لبنان بعد إطلاق حزب الله في الثاني من مارس، صواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، في اليوم الأول من الضربات.

وترد إسرائيل بشن غارات جوية واسعة على لبنان، إضافة إلى اجتياحها برا لمناطق حدودية في الجنوب.

وأسفرت الهجمات الإسرائيلية منذ 2 مارس، عن استشهاد أكثر من 2900 شخص في لبنان، من بينهم أكثر من 400 شخص منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ، وفقا للسلطات اللبنانية، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص.