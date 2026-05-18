لافروف: إيران لها كل الحق في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، أن لإيران كل الحق في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية.

وقال لافروف، في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع وزير خارجية غينيا الاستوائية سيميون أويونو إيسونو أنجوي، إن "المبدأ الأساسي هو أن إيران، مثل أي دولة أخرى طرف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لها الحق الكامل في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف لافروف: "نحن لا نحاول التدخل في عملية التفاوض هذه. نتمنى لهذه العملية النجاح".

وتابع لافروف: "سندعم أي حل يتم التوافق عليه وقبوله من الأطراف المتفاوضة، من الولايات المتحدة وإيران".

وقال لافروف، إن محطة بوشهر للطاقة النووية لم تكن يوما خاضعة لأي عقوبات، وإن المسائل المتعلقة بتشغيلها لا تخص سوى روسيا وإيران.

وأضاف لافروف: "فيما يتعلق بمحطة بوشهر للطاقة النووية، فإن هذه المنشأة لم تخضع يوما لأي عقوبات، وقد تم استثنائها من اتفاق 2015 النووي مع إيران، وهذا الأمر لا يخص أي طرف سوى روسيا وإيران"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس) اليوم الاثنين.

وأكد لافروف، أن موقف روسيا هو أن "المشروع قيد التنفيذ، ويجرى بناء وحدات طاقة إضافية".

وأضاف لافروف، أن "الكوادر (الروسية)، كما صرح مؤخرا الرئيس التنفيذي لشركة روساتوم، أليكسي ليخاتشوف، بصدد العودة إلى موقعها بعد إجلاء عدد معين من الموظفين إلى دول مجاورة على خلفية عمليات القصف في محيط محطة الطاقة النووية خلال العدوان الأمريكي والإسرائيلي"

وبشأن القمة الروسية الأفريقية، قال لافروف: "ليس لدي شك في أنه كما في السنوات السابقة، سيتم تمثيل الغالبية العظمى من البلدان، بما في ذلك على أعلى مستوى"، وأضاف أن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي مدعوة إلى القمة دون استثناء.