هيئة السكك الحديدية: تشغيل قطارات تهوية ديناميكية إضافية خلال عيد الأضحى

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل عدد من القطارات الإضافية خلال عطلة عيد الأضحى، على تعزيز كفاءة التشغيل وتلبية الطلب المتزايد على حركة السفر إلى محافظات الوجه القبلي، تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك.

وقررت الهيئة، في بيان اليوم، تشغيل القطارات وفقا للجداول التالية:

* تشغيل قطار 2261 (ثالثة تهوية ديناميكية) "أسوان / القاهرة" يوم 26 مايو فقط، حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 17:55 مساءا ويصل محطة القاهرة الساعة 06:05 صباحا.

* تشغيل قطار 2263 (ثالثة تهوية ديناميكية) "أسوان / القاهرة" يوم 26 مايو فقط، حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 18:25 مساءا، ويصل محطة القاهرة الساعة 07:15 صباحا.

* تشغيل قطار 2262 (ثالثة تهوية ديناميكية) "القاهرة / أسوان" يوم 2 يونيو فقط، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 17:00 مساءا ويصل محطة أسوان الساعة 05:20 صباحا.

* تشغيل قطار 2260 (ثالثة تهوية ديناميكية) "القاهرة / أسوا يوم 2 يونيو فقط، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 18:35 مساءا ويصل محطة أسوان الساعة 06:30 صباحا.

* إيقاف تشغيل قطاري 31 / 2 (ثالثة تهوية ديناميكية) "القاهرة / الإسكندرية" والعكس يوم 25 مايو.