أوغندا ترجئ احتفالا دينيا سنويا بسبب تفشي فيروس إيبولا

أرجأت أوغندا، احتفالا دينيا سنويا يعقد عادة في الثالث من يونيو؛ بسبب تفشي فيروس إيبولا.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن أوغندا سجلت حالتي إصابة مؤكدتين وحالة وفاة واحدة؛ بسبب سلالة بونديبوجيو من فيروس إيبولا.

وسجل 350 حالة اشتباه بالإصابة و91 حالة وفاة بسبب الفيروس في شمال شرق الكونغو.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت أمس الأحد، حالة طوارئ صحية عامة دولية بسبب تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن المدير العام تيدروس أدهانوم جيبريسوس قرر "أن مرض إيبولا الناجم عن فيروس بونديبوجيو في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، ولكنه لا يرقى لمعايير طوارئ الجائحة".

وذكرت منظمة الصحة العالمية، أن الهدف من هذا الإعلان هو وضع الدول المجاورة في حالة تأهب قصوى وحشد الدعم من المجتمع الدولي.