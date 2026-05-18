أبوالغيط: نقدر مواقف الصين الداعمة للقضية الفلسطينية

أعرب أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، عن تقديره لمواقف الصين الداعمة للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية.

جاء ذلك خلال استقبال أبوالغيط بمقر الأمانة العامة ليو جيانتشاو وزير الشئون الدولية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، والوفد المرافق له، خلال زيارته الرسمية إلى مصر.

وصرح جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام، بأن اللقاء أكد عمق العلاقات التاريخية العريقة بين الصين والعالم العربي، وأهمية استمرار الدعم المتبادل في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف المتحدث، أن أبوالغيط أكد مجددا خلال اللقاء الموقف العربي الثابت بشأن مبدأ الصين الواحدة، ودعم جهود الصين في الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها، باعتبارها ركيزة أساسية لرؤيتها الدولية.

وأضاف المتحدث، أن أبوالغيط استمع إلى تقييم الوزير الصيني للحرب الدائرة في الشرق الأوسط وتداعياتها السلبية على شعوب العالم، فضلا عن شرحه لمقترح بلاده المعروف باسم "مبادرة النقاط الأربع"، والتي تهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وتلقى الأمين العام، إحاطة شاملة من الوزير الصيني حول زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين، واصفا إياها بأنها خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار والسلام والتنمية على الصعيدين الدولي والإقليمي.