إيران: الوساطة مستمرة عبر باكستان ولا يمكننا تقديم تنازلات بشأن حقوقنا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن طهران ردت على أحدث مقترح تفاوضي تقدمت به الولايات المتحدة.

وأضاف بقائي، أن عملية الوساطة ما زالت مستمرة عبر باكستان، وفقا لشبكة "إيه بي سي" الإخبارية.

وقال للصحفيين: "ما يمكن قوله بيقين هو أولا أن الحقوق ليست شيئا يمكن التفاوض عليه أو تقديم تنازلات بشأنه"، في إشارة إلى حق إيران في تخصيب اليورانيوم كما ينص عليه معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وتابع: "لا حاجة لأن يعترف طرف آخر بهذا الحق لإيران.. هذا الحق موجود بالفعل".

وأفاد بقائي بأن هناك آلية جديدة لعبور مضيق هرمز، مشيرا إلى أن التنسيق جار مع الجانب العماني بشأنها.

وبحسب ما نشرته وكالة "مهر" الإيرانية، أضاف بقائي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أن طهران على اتصال مستمر مع سلطنة عمان وجميع الأطراف لمناقشة آلية مضيق هرمز.

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، من أنه "لن يتبقى شيء" من إيران إذا لم توقع اتفاقا مع الولايات المتحدة، في ظل تعثر المباحثات بين البلدين لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وقال ترامب على منصته الاجتماعية تروث سوشيال: "بالنسبة لإيران، الوقت ينفد، ومن الأفضل لهم أن يتحركوا بسرعة، وإلا فلن يتبقى منهم شيء".