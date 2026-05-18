حماس: هجوم البحرية الإسرائيلية على أسطول الصمود جريمة قرصنة

قالت حركة حماس، اليوم الاثنين، إن "الهجوم الإرهابي الذي نفذته بحرية جيش الاحتلال ضد سفن أسطول الصمود التي انطلقت من السواحل التركية لكسر الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، وما رافقه من اعتداء على الناشطين واعتقالهم، يعد جريمة قرصنة مكتملة الأركان".

وأضافت حماس، في بيان اليوم أورده المركز الفلسطيني للإعلام، أن "حكومة الاحتلال الفاشية تمعن في ارتكاب جريمة قرصنة بحق متضامنين وناشطين يؤدون واجبهم الإنساني والأخلاقي في نصرة غزة وشعبها المحاصر، الذي يواجه حرب إبادة وتجويعا وحصارا متواصلا أمام سمع وبصر العالم".

ودعت حماس، دول العالم والأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، إلى "إدانة هذه الجريمة، ومحاسبة قادة الاحتلال على انتهاكاتهم المتواصلة للقانون الدولي، والعمل الفوري على إطلاق سراح الناشطين المعتقلين، وإنهاء جريمة الحصار الظالم وغير القانوني المفروض على أكثر من مليونَي فلسطيني في قطاع غزة.

ووجهت التحية إلى "النشطاء الأحرار الذين حملوا رسالة غزة الإنسانية إلى العالم، وأصروا على تحدي إرهاب الاحتلال وغطرسته وإجراءاته الفاشية".

ودعت إلى مواصلة فعاليات أساطيل الحرية والصمود، "إسنادا لشعبنا الفلسطيني وانتصارا لقيم العدالة والكرامة الإنسانية، حتى كسر الحصار وإنهاء الاحتلال".

وكانت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، أعلنت اعتراض السفن العسكرية الإسرائيلية لسفن أسطول الصمود واعتقال الناشطين وتحطيم الكاميرات، مشيرة إلى أن "الأسطول يحمل ناشطين من عشرات الدول حول العالم يحملون رسالة كسر الحصار عن غزة".