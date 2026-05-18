لم تكن مقارنة النصر السعودي والزمالك المصري مبنية فقط على عدم إحراز كل منهما لقبًا قاريًا هذا الموسم، بل على التشابه في الأداء والتحديات التي مر بها الفريقان خلال مشوارهما.

الزمالك فشل في التتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية بعد خسارته أمام اتحاد العاصمة الجزائري بركلات الترجيح، رغم تقدمه مبكرًا في مباراة الإياب وتعادله في مجموع المباراتين بعد خسارته ذهابًا بهدف نظيف.

النصر السعودي واجه وضعًا مشابهًا في نهائي دوري أبطال آسيا أمام جامبا أوساكا الياباني على أرضه ووسط جماهيره، وانتهت المباراة بفوز الفريق الياباني وتتويجه باللقب، في خيبة مماثلة لتلك التي مر بها الزمالك على المستوى القاري.

أما على المستوى المحلي، فالتشابه استمر. الزمالك يتصدر الدوري المصري برصيد 53 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز، ويحتاج إلى نقطة واحدة فقط أمام سيراميكا في الجولة الأخيرة للتتويج باللقب الغائب منذ ثلاث سنوات. بالمثل، النصر السعودي يتصدر دوري روشن برصيد 83 نقطة، بفارق نقطتين عن الهلال، ويحتاج للفوز على ضمك في الجولة الأخيرة للاقتراب من لقب الدوري الذي غاب عن خزائنه منذ ثماني سنوات.

التشابه بين الفريقين يظهر في الطريقة التي يطارد فيها كل منهما اللقب المحلي بعد خيبة أمل قارية، مما يضعهما على طريق واحد نحو تحقيق المجد المنشود.