إيران تعلن رسميا إنشاء هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز

أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اليوم الاثنين، رسميًا إنشاء هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز.

وأعاد المجلس نشر تدوينة عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس»، لحساب جديد أنشئ تحت مسمى «هيئة إدارة المضيق»، من المقرر أن ينشر عبره آخر التحديثات المتعلقة بهذا الصدد.

وفي وقت سابق، أفاد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، بأن هناك آلية جديدة لعبور مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن التنسيق جار مع الجانب العماني بشأنها.

وبحسب ما نشرته وكالة «مهر»، أضاف بقائي، اليوم الاثنين، أن طهران على اتصال مستمر مع سلطنة عمان وجميع الأطراف لمناقشة آلية مضيق هرمز.

وفي سياق متصل، شدد على أن إيران لن تناقش حقها في التخصيب خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد استمرار المحادثات مع واشنطن عبر الوسيط الباكستاني، مضيفًا: «تبادل وجهات النظر متواصل عبر الوسيط الباكستاني، وقدمنا وجهة نظرنا حول الملاحظات الأمريكية».

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، من أنه «لن يتبقى شيء» من إيران إذا لم توقع اتفاقا مع الولايات المتحدة، في ظل تعثر المباحثات بين البلدين لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وقال ترامب على منصته الاجتماعية تروث سوشيال: «بالنسبة لإيران، الوقت ينفد، ومن الأفضل لهم أن يتحركوا بسرعة، وإلا فلن يتبقى منهم شيء».

في السياق، أعلن النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، أن طهران لن تسمح بعد الآن بمرور المعدات العسكرية «المعادية» عبر مضيق هرمز.

وكان ترامب قد صعّد لهجته يوم السبت، فنشر على منصته «تروث سوشيال» صورة مولّدة بالذكاء الاصطناعي تظهره محاطًا بسفن حربية وسط أمواج عاتية، مرفقة بعبارة: «كان ذلك الهدوء الذي يسبق العاصفة».