قائد بالجيش السوداني: تقدم ميداني مهم في جنوب كردفان وفتح طريق الدلنج

أعلن قائد عسكري في الجيش السوداني لـ شبكة "العربية.نت" الإخبارية أن قوات الجيش حققت تقدما ميدانيا جديدا بمحور مدينة الدلنج في ولاية جنوب كردفان.

وأوضح أن القوات تمكنت، اليوم الإثنين، من فتح الطريق البري الرابط بين مدينة الدلنج والمناطق الشرقية، ما يسمح بعودة الحركة والتنقل بشكل طبيعي بعد فترة من الانقطاع.

وأشار القائد العسكري إلى أن تحالف الحركة الشعبية شمال وميليشيا الدعم السريع كان يسعى إلى عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى مدينتي الدلنج وكادوقلي عبر السيطرة على الطرق الحيوية في المنطقة.

وفي السياق ذاته، التحمت قوات الجيش والقوات المساندة القادمة من المحاور الشرقية مع قوات اللواء 54 الدلنج التابعة للجيش السوداني، في خطوة وصفها مراقبون بأنها قد تعزز من تقدم القوات الحكومية، خصوصا في المناطق الشرقية المحيطة بمدينة الدلنج.

ويأتي هذا التطور ضمن العمليات العسكرية المتواصلة التي ينفذها الجيش السوداني في جنوب كردفان، وسط مساع لفتح الطرق الاستراتيجية واستعادة السيطرة على المناطق التي تشهد نشاطا لميليشيا الدعم السريع والجماعات المتحالفة معها.