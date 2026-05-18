غزة: تحديات صعبة تعصف بخدمات التصوير الطبي فيما تبقى من مستشفيات عاملة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن تحديات صعبة تعصف بخدمات التصوير الطبي فيما تبقى من مستشفيات عاملة داخل القطاع.

ونوهت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الاثنين، أن المنظومة الصحية في غزة فقدت 76% من أجهزة التصوير الطبي خلال حرب الإبادة.

وأشارت إلى أن 24% مما تبقى من أجهزة تعمل في ظروف فنية صعبة، مع زيادة الاحتياج للخدمة، وصعوبة إجراء الصيانة الدورية وتوفير قطع الغيار.

وذكرت أن خدمة الرنين المغناطيسي غير متوفرة في قطاع غزة بعد تدمير 9 أجهزة؛ الأمر الذي فاقم صعوبة إتمام التدخلات التشخيصية والعلاجية للمرضى والجرحى.

وأفادت بأن 5 أجهزة أشعة مقطعية CT، من أصل 18 جهازًا، تعمل تحت ضغط كبير؛ ولا تلبي الاحتياج اليومي لخدمات التصوير التشخيصية.

وأوضحت أن المستشفيات كانت تمتلك 88 جهاز أشعة عادية قبل الحرب، تبقى منهم 33 جهازًا يعمل حاليًا، وهي متهالكة وكثيرة الأعطال وتحتاج لصيانة دورية وقطع غيار.

ولفتت إلى أن غرف العمليات بحاجة عاجلة إلى توفر أجهزة فلوروسكوبي، منوهة أن ما يتوفر من هذه الأجهزة 5 فقط، من أصل 16 جهازًا.

وحذرت من أن «استمرار الأزمة التي تُحاصر خدمات التصوير الطبي، يزيد من تعقيدات التدخلات التشخيصية والعلاجية للمرضى».