انقلاب سيارة نقل محملة بالطمي أعلى كوبري بالطريق الدائري في المنصورة

تسببت انقلاب سيارة نقل محملة بالطمي أعلى كوبري منية سندوب بالطريق الدائري في المنصورة فى توقف حركة الطريق المؤدى إلى مدخل مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وأكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استمرار جاهزية أجهزة المحافظة على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي طوارئ، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين، وتسيير الحركة المرورية دون تعطيل، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية.

وقال في بيان له، إنه في استجابة فورية قامت إدارة المركبات والصيانة بالمحافظة، تحت إشراف خالد جلال مدير عام الإدارة، بالتنسيق مع أمل الشحات رئيس مركز ومدينة المنصورة، وبالتعاون مع إدارة مرور الدقهلية والجهات المعنية، وباستخدام ونش المحافظة، برفع سيارة نقل محملة بالطمي انقلبت أعلى كوبري منية سندوب بالطريق الدائري.

وأوضح خالد جلال، أنه فور تلقي البلاغ، تم تنفيذ توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية على الفور، والتعامل السريع مع الموقف، ورفع السيارة من الطريق، مما ساهم في عودة الحركة المرورية إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن.

وشدد محافظ الدقهلية على استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع الأجهزة التنفيذية، والتعامل الحاسم والسريع مع أي معوقات أو حوادث طارئة، حفاظا على أرواح المواطنين وضمان انسياب الحركة على الطرق.