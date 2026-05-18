قال مسئولون بمدينة أوستن الواقعة بولاية تكساس الأمريكية، إن السلطات احتجزت ثلاثة مراهقين عقب وقوع 10 حوادث إطلاق نار بشكل عشوائي على الأقل مطلع الأسبوع بالمدينة، وأسفرت عن إصابة أربعة أشخاص.

وتابعت رئيسة الشرطة ليزا ديفيس، إن اثنين على الأقل من المشتبه بهم الذين كانوا يتجولون في المدينة بسيارات مسروقة أطلقا النار على محطتي إطفاء ومبانٍ سكنية ومنازل خلال سلسلة من عمليات السطو وإطلاق النار من بعد ظهر السبت حتى صباح الأحد.

وألقي القبض على صبيين يبلغان 15 و17 عاما من العمر، بعد توقيفهما في سيارة مسروقة ومحاولتهما الفرار.

وهرب شخص ثالث كان في السيارة وألقي القبض عليه مساء أمس الأحد في محطة للغاز في مانور على بعد نحو 24 كيلومترا شمال شرق أوستن.

وقالت الشرطة، إن هذا الشخص قاصر ولم تعلن عمره ولم تقدم أي تفاصيل أخرى.

وذكرت ديفيس، أن السلاح الناري المستخدم في حوادث إطلاق النار كان سرقه في وقت سابق الفتى البالغ من العمر 15 عاما، وأن الفتى البالغ من العمر 17 عاما كان مطلوبا في واقعة سرقة سلاح ناري منفصلة.

وقال مسئولون، إن أربعة ضحايا نقلوا إلى المستشفيات، من بينهم شخص إصابته خطيرة.

وأضافت ديفيس، أن المشتبه بهم سرقوا أربع سيارات على الأقل أثناء تنقلهم في أنحاء المدينة.

وقال رئيس البلدية كيرك واتسون: "ليس لدينا أي دافع محدد تم تحديده، وفي الواقع، تبدو هذه الأفعال عشوائية".