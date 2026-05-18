قال وزيرا خارجية المجر وأوكرانيا، اليوم الاثنين، إن البلدين سيبدأن مشاورات رفيعة المستوى بشأن حقوق الأقلية ذات الأصول المجرية في أوكرانيا، في مؤشر مبكر على أن العلاقات المتوترة بين بودابست وكييف قد تشهد تحسنا في عهد الحكومة الجديدة في المجر.

وشهدت العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين، تدهورا على مدى سنوات في عهد الحكومة الموالية لروسيا برئاسة رئيس الوزراء المجري السابق فيكتور أوربان، التي رفضت تقديم أموال أو أسلحة إلى أوكرانيا لمساعدتها في الدفاع عن نفسها في مواجهة العملية الروسية الشاملة.

وعلل أوربان، الذي تمت الإطاحة به من السلطة بعد هزيمة ساحقة في الانتخابات التي جرت في أبريل الماضي، العديد من سياسات حكومته المناهضة لأوكرانيا، بما قال إنه تقييد لحقوق اللغة والتعليم لنحو 100 ألف من ذوي الأصول المجرية الذين يعيشون في إقليم زاكارباتيا الأوكراني.

وأقرت أوكرانيا، في عام 2017، قانونا كان يهدف إلى مكافحة النفوذ الروسي، لكنه انتهى إلى إلحاق الضرر بلغات أقليات أخرى أيضا، جعل اللغة الأوكرانية اللغة الإلزامية للدراسة بعد الصف الخامس، الأمر الذي أثار غضب الأقليات الرومانية والبلغارية والمجرية.

لكن وزيرة الخارجية المجرية الجديدة أنيتا أوربان، قالت في منشور على منصة "إكس" اليوم الاثنين، إن "مشاورات على مستوى الخبراء تهدف إلى تسوية المسألة المتعلقة بحقوق الأقلية المجرية" ستبدأ في أقرب وقت هذا الأسبوع.

وأضافت أوربان، التي لا تربطها أي صلة قرابة برئيس الوزراء السابق، بأن هذه المحادثات ستشكل "أساسا مهما للتوصل السريع والمطمئن إلى تسوية المسائل المتعلقة بحقوق الأقلية."

وتابعت: "أثق بأن الحوار سيكون بناء ومثمرا، وأن المفاوضات ستُفضي قريبا إلى تقدم ملموس لصالح الجالية المجرية".

وقال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، في منشور على منصة "إكس" اليوم الاثنين، إن حكومته "مستعدة لفتح فصل جديد في العلاقات الأوكرانية – المجرية يعود بالنفع على الطرفين دون أي تأخير" بهدف "استعادة الثقة وإعادة علاقات حسن الجوار بين بلدينا".