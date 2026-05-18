وكالة تسنيم: إيران سلمت باكستان مقترحا جديدا لإنهاء الحرب يتضمن 14 بندا

صرّح مصدر مُقرّب من فريق التفاوض الإيراني لوكالة «تسنيم»، اليوم الاثنين، أن طهران سلّمت باكستان مقترحًا جديدًا لإنهاء الحرب مكونًا من 14 بندًا.

وأشار المصدر إلى أن الوسيط الباكستاني يعتزم نقل المقترح الإيراني، الذي أجريت بعض التعديلات عليه، إلى الجانب الأمريكي.

وبحسب وكالة «تسنيم»، يركّز المقترح الإيراني الجديد على مسألة مفاوضات إنهاء الحرب، وتدابير بناء الثقة من الجانب الأمريكي.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن إيران تتوق بشدة من أجل توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة.

ونوه في تصريحات، نقلتها قناة «الشرق» الإخبارية، أن الإيرانيين يصرخون من آثار الحرب، منتقدًا في الوقت ذاته المقترحات التي تبعث بها طهران لإنهاء الحرب.

وأضاف: «إنهم مجموعة من المجانين ولا يلتزمون بما يقولونه.. إيران تتحدث عن الاتفاق ومن ثم تقدم ورقة لا علاقة لها بأي بنود».

وفي وقت سابق، قال مصدر باكستاني لـ«رويترز»، إن إسلام آباد أرسلت مقترحًا إيرانيًا مُعدلًا لإنهاء الحرب مع أمريكا، ليل الأحد.

فيما صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، بأن إيران وأمريكا أرسلتا تعليقاتهما لبعضهما البعض، على أحدث مقترح إيراني.

وأضاف أن عملية المحادثات التي تحدث بوساطة باكستانية «لا تزال جارية».

ولا تزال المطالب الأمريكية والإيرانية متباعدة بعد مرور أكثر من خمسة أسابيع على دخول ‌وقف هش لإطلاق النار حيز التنفيذ في الصراع ورغم الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب ومعاودة فتح المضيق، وهو أهم طريق لشحن النفط والغاز في العالم.

وتطالب واشنطن طهران بتفكيك برنامجها النووي ورفع سيطرتها على المضيق. في المقابل، تطالب إيران بتعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب وإنهاء الحصار الأمريكي المفروض على موانئها ووقف القتال على جميع الجبهات، ومنها لبنان، حيث تخوض إسرائيل حربا ضد حزب الله.