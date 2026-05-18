تركيا تدين الهجوم الإسرائيلي على أسطول الصمود: عمل جديد من أعمال القرصنة

أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة الهجوم الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي، قائلة إنه يعد «عملًا جديدًا من أعمال القرصنة».

وقالت في بيان، اليوم الاثنين، إن الأسطول يضم مواطنين من حوالي 40 دولة، مشددة على أن «هجمات إسرائيل وسياساتها الترهيبية لن تعوق - بأي حال من الأحوال - سعي المجتمع الدولي لتحقيق العدالة، وتضامنه مع الشعب الفلسطيني».

ودعت إلى وقف تدخل إسرائيل فورًا، والإفراج دون قيد أو شرط عن المشاركين في الأسطول الذين احتجزتهم قوات الاحتلال، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف مشترك وحاسم دون تأخير ضد أعمال إسرائيل الخارجة عن القانون.

والاثنين، بدأت البحرية الإسرائيلية الاستيلاء على قوارب أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة في المياه الدولية، واعتقال ناشطين كانوا على متنها.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن قوات البحرية تقود عملية الاستيلاء «على بعد مئات الأميال من سواحل إسرائيل»، فيما أفادت وسائل إعلام عبرية بأن العملية تجري قبالة سواحل جزيرة قبرص.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن الجيش ينقل الناشطين إلى سفينة تابعة للبحرية تحتوي على «سجن عائم»، تمهيدا لنقلهم إلى ميناء أسدود جنوبي إسرائيل.

وحسب موقع «واللا»، اعتقلت القوات الإسرائيلية نحو 100 ناشط حتى اللحظة.

وقال أسطول الصمود، في بيان، إن سفنا حربية إسرائيلية تحاصر قواربه وتقتحم بعضها «في وضح النهار»، مطالبا الحكومات بالتحرك الفوري لوقف «الأعمال غير القانونية والقرصنة» الهادفة إلى إبقاء الحصار على غزة.

والخميس، أبحر الأسطول من مدينة مرمريس التركية، بمشاركة 54 قاربا ونحو 500 ناشط من 70 دولة، في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ عام 2007.

وشن الجيش الإسرائيلي في 29 أبريل هجوما غير قانوني في المياه الدولية قبالة جزيرة كريت استهدف قوارب تابعة للأسطول، الذي ضم 345 مشاركا من 39 دولة، بينهم مواطنون أتراك.

واستولت إسرائيل آنذاك على 21 قاربا على متنها نحو 175 ناشطا، فيما توجهت قوارب أخرى نحو المياه الإقليمية التركية للتجميع وإعادة ترتيب تحركاتها قبل التوجه نحو غزة.

ويعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم حوالي 1.5 مليون نازح، أوضاعا كارثية في غزة زادتها مأساوية حرب الإبادة الإسرائيلية، التي خلّفت أكثر من 72 ألف شهيد، وما يزيد على 172 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر الماضي، تواصل إسرائيل الإبادة عبر حصار مستمر وقصف يومي قتل 877 فلسطينيا وأصاب 2602، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن دمار مادي.