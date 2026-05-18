هشام ماجد: نجاح «رجال لا تعرف المستحيل» لحظة مقدرش أنساها

كشف الفنان هشام ماجد عن عدد من المواقف والاختيارات الشخصية خلال مشاركته في فقرة “لعبة لو” ببرنامج "صاحبة السعادة"، مع الإعلامية إسعاد يونس، على قناة "DMC”، متحدثًا عن اختراعات يتمنى وجودها، ولحظات النجاح الأبرز في حياته، وطريقة تعامله مع المواقف الصعبة.

وقال "ماجد" إنه يتمنى اختراع “حباية” يمكن تناولها تتسبب في عدم زيادة الوزن مهما أكل الشخص، إلى جانب جهاز يتيح الانتقال الفوري بين الدول، لتجاوز عناء السفر والطائرات والحقائب.

وعن المواقف الإنسانية، أكد أنه سيعيد أي مقتنيات ثمينة يعثر عليها بالصدفة إلى المطار أو الشرطة، مشددًا على أهمية التصرف بأمانة.

ورد على سؤال حول رد فعله إذا التقى بـ40 شخصًا يشبهه، قائلاً إن سيقسم أعماله بينهم، بينما رفض فكرة تفويض شخص آخر لاتخاذ قراراته الحياتية، قائلًا: “أنا آخد قراري”.

واعتبر أن شعور النجاح من أجمل اللحظات التي يمكن أن يعيشها الإنسان، مستعيدًا بداياته الفنية عندما كان يصنع أفلامًا بكاميرا فيديو مع أصدقائه قبل الشهرة، مشيرًا إلى نجاح فيلم بعنوان "رجال لا تعرف المستحيل" "على منصة "يوتيوب"، وهي لحظة قال إنه لا يستطيع نسيانها، إلى جانب نجاح فيلم "ورقة شفرة" بعد طرحه.

ومن جانبها، قالت إسعاد يونس إنها لو أُتيحت لها فرصة العيش بباقي حياتها داخل فندق فلن تمانع ذلك، مؤكدة أنها فكرت سابقًا في الانتقال للإقامة في الغردقة.



