تقرير أمريكي: الحرب مع إيران حملت الأمريكيين أعباء تجاوزت 40 مليار دولار

كشف تقرير صادر عن كلية توماس واتسون للشئون الدولية والعامة في جامعة براون الأمريكية، أن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران تسببت في تحميل الأمريكيين أكثر من 40 مليار دولار كنفقات إضافية على الوقود.

ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن التقرير تقديرات خبراء أفادت بأن الارتفاع في أسعار البنزين والديزل كلف المستهلكين الأمريكيين نحو 41.5 مليار دولار، بما يعادل 316 دولارا إضافيا لكل أسرة أمريكية، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة براون، جيف كولجان، إن الولايات المتحدة تتحمل تكاليف ضخمة إضافية على الطاقة، كان يمكن توجيهها إلى مجالات أكثر فائدة.

وبحسب التقرير، فإن كلفة الوقود الإضافية تجاوزت قيمة برنامج إصلاح الجسور الفيدرالي بالكامل البالغة 40 مليار دولار، كما فاقت تكلفة مشروع التحديث الشامل لنظام مراقبة الحركة الجوية الأمريكية المقدرة بـ31.5 مليار دولار.

وذكر التقرير، أن تداعيات الحرب مع إيران ألقت بظلال ثقيلة على الاقتصاد الأمريكي، وأسهمت في دفع معدلات التضخم إلى أعلى مستوياتها منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، ما يمثل تحديا سياسيا متزايدا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وارتفع معدل التضخم الاستهلاكي السنوي في الولايات المتحدة إلى 3.8% خلال أبريل 2026، في حين سجل التضخم الأساسي الشهري ارتفاعا بنسبة 0.4%، وسط استمرار تأثير التوترات الجيوسياسية العالمية على أسعار الطاقة.