محمد رمضان: أعمل حاليًّا على تأسيس جميعتي الخيرية الأولى

قال الفنان محمد رمضان، إنه يعمل حاليًّا على تأسيس جميعته الخيرية الأولى، مؤكدا أن الشعب شريك في الأجر الذي يحصل عليه.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، وعُرضت مساء الأحد، أن الجمعية ليست محلية لكنها ستخدم الكثير من المصريين وفي الدول العربي وفي إفريقيا.

وأوضح أن كيانات كبيرة وضخمة تشاركه في الجمعية، مرجعًا خطوة تأسيس الجمعية إلى أن سببه وصوله للمكانة التي وصل إليها وله حق في الأرباح التي يحصل عليها.

وشدد رمضان، على أن هذه الجمعية الخيرية ستأخذ وقتًا منه بنفس قدر الاهتمام الذي يوليه سواء للأعمال الغنائية أو التمثيل في الفترة المقبلة إقرارًا بحقوق الجمهور عليه.

وأكد رمضان، أنه منذ بداية تفكيره في التمثيل لم يفكر أبدًا في الأموال وقال: «كنت بكنس المسرح مع أصدقائي حبا في التمثيل».

كما أشار رمضان إلى عشقه للسيارات، قال: «أنا مدمن عربيات منذ صغري وأول سيارة اشتريتها كانت فيات 128 مستخدمة.. ورُحت بها آخر يوم تصوير مسلسل مع حنان ترك.. يومها الفتيس تعطل ورجعت بها مارشدير مسافة من أبورواش للمنيب».