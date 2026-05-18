محمد رمضان: الشائعات عني ضريبة نجاحي وإحدى سلبياته

قال الفنان محمد رمضان، إن الكثير من الأخبار التي يتم تداولها عنه كاذبة، وبينها معلومات عن مسلسله القادم

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، وعُرضت مساء الأحد، أن الشائعات عنه ضريبة المكانة التي وصل إليها .

وأشار إلى أنه عندما يُذكر اسمه في شيء يتم تصعيده الأمور رغم أنها قد تكون بسيطة لكنها تتصاعد لتصبح موضوع رأي عام.

واعتبر أن الشائعات أحد السلبيات الناجمة عن النجاح الذي يحققه، لكنه أشار إلى أنه يحرص على تلاشي أي أمور قد يُساء فهمها.

ولفت رمضان، إلى أنه يشعر أنه وصلت لجميع الشرائح دون مشكلات مع أحد، مع يجعله جاهزًا لتقديم عمل سينمائي أو درامي يستحقه الجمهور.

وتابع: «عندما يتذكرني الجمهور في دراما رمضان وأنا لم أشارك فيها فهو تقصير من زملائي.. لازم نشتغل أكتر علشان نشبع الجمهور».

ولفت رمضان، إلى أنه كان يشعر بالغيرة من تعليق الجمهور المصري صور نجوم أتراك في المنزل، وكنت يسأل أين النجوم الكبار في ذلك.