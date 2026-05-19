تقارير: ماريسكا بديلا لجوارديولا في قيادة مانشستر سيتي

أفادت تقارير صحفية عالمية بأن الإيطالي إنزو ماريسكا سيكون المدير الفني القادم لمانشستر سيتي الإنجليزي خلفا للإسباني بيب جوارديولا، الذي يستعد للرحيل عن منصبه.

وبحسب ما ذكره الصحفي الإيطالي المختص بأخبار الانتقالات فابريزيو رومانو، فإن ماريسكا، يستعد لقيادة السيتي وأن هناك اتفاق كامل مع الإدارة على ذلك.

وأضاف عبر "إكس" أن مانشستر سيتي يعتبر أن المدير الفني الإيطالي السابق لتشيلسي، هو الخيار المثالي من أجل تعويض جوارديولا.

وكان ماريسكا – المتوج بكأس العالم للأندية رفقة تشيلسي – قد رحل عن تدريب النادي اللندني بسبب بعض النتائج هذا الموسم، ليتولى ليام روسينيور المهمة بدلا منه، ثم تمت إقالته أيضا ليتم الاستعانة بكالوم مكفارلين كمدرب مؤقت، علما بأن البلوز أعلنوا بصفة رسمية التعاقد مع الإسباني تشابي ألونسو قيادة الفريق بداية من الموسم المقبل.

ويقود جوارديولا السيتي منذ 2016، وعلى مدار 10 أعوام حقق العديد من الألقاب أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا.