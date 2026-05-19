روسيا تجري مناورات نووية واسعة بمشاركة أكثر من 64 ألف عسكري

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن إجراء تدريبات في الفترة من 19-21 مايو، على استخدام القوات النووية «في ظل التهديد بالعدوان»، بمشاركة قوات الصواريخ الاستراتيجية والطيران بعيد المدى والبحرية.

وقالت الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم الثلاثاء: «من المخطط تنفيذ إجراءات لوضع القوات النووية في حالة الجاهزية لتنفيذ مهامها، إضافة إلى إجراء عمليات إطلاق صواريخ باليستية ومجنحة في ميادين الاختبار داخل أراضي روسيا».

وأضاف البيان، أنه سيتم أيضا التدرب على الأعداد والاستخدام المشترك للأسلحة النووية المتمركزة في أراضي بيلاروس، وذلك وفقًا لما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري.

وذكر البيان أنه ستشارك في المناورات قوات الصواريخ الاستراتيجية والأسطول الشمالي وأسطول المحيط الهادئ الروسيان، وقيادة الطيران بعيد المدى، ووحدات من منطقتي لينينجراد والوسطى العسكريتين.

وسيشارك في المناورات ما مجموعه أكثر من 64 ألف فرد وأكثر من 7800 قطعة من المعدات العسكرية، بما فيها:

أكثر من 200 منصة إطلاق صواريخ

أكثر من 140 طائرة

73 سفينة

13 غواصة، منها 8 غواصات استراتيجية

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن التدريبات تهدف إلى اختبار مستوى كفاءة أفراد القيادة والعمليات، وتحسين مهاراتهم، والتدرب على القيادة والسيطرة والتنسيق أثناء تنفيذ المهام.

والأسبوع الماضي، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا ستواصل تطوير قواتها النووية الاستراتيجية؛ لضمان الأمن القومي الروسي، والحفاظ على التوازن الاستراتيجي في العالم.