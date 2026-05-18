أكد الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، حمايتهم المستمرة للشواطئ المصرية، خصوصًا على مستوى الساحل الشمالي.

واستشهد خلال مداخلة هاتفية على برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «on e»، مساء الأحد، بمشاريع الحماية المُقامة بالإسكندرية، قائلًا: «اللي بيروح إسكندرية بيشوف إللي بيحصل داخل البحر واللي بيحصل على شواطئ الإسكندرية».

وأشار إلى عودة بعض الشواطئ بالإسكندرية عقب اختفائها بسبب التآكل الساحلي (النحر)، بالإضافة إلى المنشآت الغاطسة تحت المياه على بعد يبلغ حوالي 200 متر، والتي يصعب رصدها بالطرق العادية، وتظهر بفترات النوات وانخفاض منسوب المياه، مؤكدًا: «كل دي مشروعات بتعملها وزارة الري».

وأكمل: «عندنا حمايات على أطوال 120 كم في الساحل الشمالي طبعُا لما أقول الساحل الشمالي بتكلم على الشمال كله اللي بيخص البحر المتوسط».

وذكر وجود نماذج محاكة رياضية، توضح أماكن التآكل الساحلي (النحر)، والنوات ومواقع تأثيرها، معلقًا: «بنحددها بالنماذج الرياضية وبنقدر نقول الـ300 متر أو الكيلو أو الاتنين كيلو دي بتحتاج إلى أعمال حماية وبنطرح الأعمال وبنبتدي نشتغل وننفذها».

ولفت إلى أنه في إطار الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية، فإن وزارة الري تتعامل بمواد صديقة للبيئة على الشواطئ بعيدًا عن الكتل الخرسانية السابقة، قائلًا: «تحولنا الآن لمواد صديقة للبيئة نقدر نعمل بيها حمايات».

وقال إنهم يملكون مشروعًا من أهم مشاريع الحماية بالمواد الصديقة للبيئة، الجاذب للسياح من مختلف دول العالم، بطول 70 كم طولي على البحر المتوسط، مؤكدًا: «مش داخل فيه أي مواد صناعية كله مواد طبيعية وناجح جدًا هذا المشورع».

وكشف عن اتجاههم لاستخدام تقنية المحرك الرملي (Sand Motor) لأول مرة بمصر، بهدف سحب الرمال من البحار وضخها خارجًا لتعلية الشواطئ وزيادة عمقها داخل البحر.

وفي سياق آخر، تطرق سويلم لملف إزالة التعديات على نهر النيل، وأراضي طرح النهر وغيرها، قائلًا إن هناك مشروعًا قوميًا لضبط النيل، معلقًا:«بنقول دائمًا إن النيل هو قدس الأقداس لم ولن نسمح بالتعدي عليه».

ونوه إلى زيادة التعديات على النيل بعد بناء السد العالي، موضحًا أن المرحلة الأولى للمشروع القومي لضبط النيل تستهدف إزالة 6500 مخالفة ممتدة من أسوان وحتى الساحل الشمالي.

وذكر أنهم أزالوا حوالي 1000 حالة تعدي خلال الشهريين الماضيين بمحافظات المنوفية والبحيرة والجيزة، وغيرها، قائلًا: «لن نسمح بأي تعدي على نهر النيل».

وأكمل: «من حق المواطن المصري إنه يستمتع بنهر النيل مينفعش 3 أو 4 عشش تستولى على شاطئ نهر النيل أو على خط الحظر وإن المواطن العادي ميقدرش يستمتع».

واختتم قائلًا: «في تفكير مختلف بقصة المماشي واستمرار للماشي اللي تم إنشائها في القاهرة والجيزة وغيرها، بحيث إن المواطن بسلاسة وببساطة جدًا وبدون تكلفة يستمتع برؤية نهر النيل».