تحدث الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، عن آلية توزيع المياه على الـ2.2 مليون فدان بمشروع الدلتا الجديدة بعد معالجتها، قائلًا إن هناك مسارات مكشوفة وأخرى مغطاة لتوزيعها.

ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «on e»، الأحد، إلى وجود 18 كم من الترع المكشوفة بالمسار الشرقي، بالإضافة إلى 246 كم من المواسير المُغطاة، معلقًا: «مش طولي ولكن هما تلاقيهم 3 أو 4 مواسير جنب بعض علشان يوصلوا لي المياه».

وقال إن طبيعة التربة والإنحدارات، هي المحدد لآلية الري المستخدمة سواء الترع المكشوفة أو خطوط المواسير.

وأشار إلى أن المسار الشمالي يضم 22 كم من خطوط المواسير، بالإضافة إلى 152 كم ترع مكشوفة، بإجمالي 174 كم طولي، معلقًا: «إحنا بنتكلم عن مشروعات عملاقة جدًا».

ونوّه إلى عمليات التنمية التدريجية بسيناء، موضحًا أنهم يعملون حاليًا على مسارين داخلها لنقل مياه ترعة الشيخ الجابر لوسط وشمال سيناء، بهدف تغطية المساحة المزروعة بها والمُقدرة بـ500 ألف فدان، مضيفًا أنها تضم 16 تجمعًا تنمويًا بمناطق المياه الجوفية.

وأوضح أنهم يستهدفون تخفيف الضغط عن المخزون المصري للمياه الجوفية، مضيفًا أنهم يعملون على تنميته ويشجعون ترخيص الآبار الجوفية، لافتًا إلى فرضهم عقوبات على العمليات المخالفة لسحب المياه وحفر الآبار، والتي تتراوح بين الغرامات المالية والسجن.

وأكمل : «دي مياه مش من حق فقط الجيل الحالي ولكن من حق الأجيال القادمة علشان كدا نشتغل بطريقة مستدامة».

وذكر أن خزان المياه الجوفية المصري غير متجدد، ما دفعهم للعمل بطرق مستدامة لإطالة عمره، قائلًا: «لما اسحب منه مياه بتنقص من المخزون مفيش تجديد بيحصل له مفيش كميات مطر بتنزل على مصر كافية».