السعودية تشدد رفضها للاعتداءات الإيرانية السافرة على محطة براكة للطاقة النووية الإماراتية

شددت السعودية اليوم الأحد على رفضها القاطع للاعتداءات الإيرانية السافرة على محطة براكة للطاقة النووية الإماراتية، مؤكدة تضامنها مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها اليوم الأحد "عن إدانة المملكة بأشد العبارات للاعتداء على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمسيرات؛ مما أسفر عن اندلاع حريق خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية".

وقالت الوزارة: "المملكة تشدد على رفضها القاطع لهذه الاعتداءات السافرة، التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، وتؤكد تضامنها مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات تحافظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها".

هذا وتلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اتصالاً هاتفياً اليوم، من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، جرى خلاله الاطمئنان على إجراءات السلامة بعد الاعتداءات المُدانة التي تعرضت لها دولة الإمارات الشقيقة.

وأعلنت السلطات الإماراتية، في وقت سابق اليوم الأحد، تعرض محيط محطة "براكة" للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي لهجوم بطائرة مسيرة، دون وقوع إصابات.

وقال مكتب أبوظبي للإعلام، في بيان، إن "الجهات المختصة في الإمارة تعاملت مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة".

وأشار البيان إلى أن "الحريق ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة دون تسجيل أي إصابات، ودون أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية"، مشيراً إلى أنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية".

كما أكدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أن الحريق لم يؤثر على سلامة المحطة أو جاهزية أنظمتها الأساسية، وأن جميع المحطات تعمل كالمعتاد.

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية تعاملت مع 3 طائرات مسيّرة دخلت الدولة من جهة الحدود الغربية، حيث تم التعامل بنجاح مع اثنتين فيما أصابت الثالثة مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي لمحطة "براكة".

وأضافت الوزارة أن التحقيقات جارية لمعرفة مصدر الاعتداءات، وسيتم الكشف عن المستجدات بعد انتهاء التحقيقات.

كما أكدت أنها "على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية".

وبالرغم من الهدنة القائمة بين الولايات المتحدة وإيران فإن الإمارات لا تزال تتعرض لهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ من قبل الجانب الإيراني، وفق الاتهامات الرسمية.

وتعرضت الإمارات لقرابة 3 آلاف هجمة بالصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة منذ 28 فبراير/شباط الماضي، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى، وعشرات الجرحى، إضافة إلى خسائر ضخمة ودمار لحق بالمنشآت الحيوية والعامة.

وتُعدّ محطة "براكة" للطاقة النووية، الواقعة في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، أول محطة للطاقة النووية السلمية في العالم العربي، وأحد أكبر المشاريع الاستراتيجية التي نفذتها الإمارات خلال العقود الأخيرة.

وبدأ العمل بالمشروع عام 2012، فيما دخلت أولى وحداته الخدمة التجارية عام 2021، قبل أن تكتمل المفاعلات الأربعة تدريجياً، لتوفر المحطة اليوم نحو 25% من احتياجات الإمارات من الكهرباء، وفق بيانات مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.