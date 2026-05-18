قال الفنان محمد رمضان، إن لديه جدولا مزدحما من الحفلات والعروض والمستمعين والجمهور خارج مصر، مشيرا إلى تعاونه مع أهم النجوم في أوروبا.

ورد خلال برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر "إم بي سي مصر" على تساؤلات حول دفع أموال للنجوم العالميين مقابل التعاون معهم، قائلا: "مستحيل، فكرة إن أدفع فلوس لمغني علشان يشتغل معايا شيء مرفوض تماما، الناس ممكن تظن أني بدفع فلوس، لأن مفيش مرجعية، لكن أنا من 2019 سبت كل الأشياء الترفيهية وبدأت مرحلة جديدة وهي إفريقيا، شاهدت معاناة واشتغلت على مشاريع لم تكتمل، ولكن قبلت دخول هذه المرحلة الجديدة".

ووجه نصيحة للشباب الصغير مستشهدًا بمقولة نسبها إلى سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه "من أخذ شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه".

وشدد أن العلاقة يجب أن تكون قائمة على مبدأ علاقة مشتركة مربحة للطرفين، لافتا إلى طلب بعض المغنيين أموالا للتعاون معه في بداياته فقرر حينها العمل على نفسه حتى يعود ويطلبوا هم العمل معه.

ونوه إلى أن 90% من أغانيه مع النجوم الكبار تأتي باقتراح من منتج موسيقي يوفق بين الطرفين، لافتا إلى أن هؤلاء النجوم والمنتجين يبحثون في البداية عن حجم المشاهدات، ويجدون أن قناته على "يوتيوب" رقم واحد في إفريقيا بأكثر من 6 مليارات مشاهدة، مؤكدا عدم وجود قناة لمغني في القارة تمتلك هذا العدد.

وأوضح أن الغناء "فلوسه أكثر من التمثيل أما الممثل غلبان"، مشيرا إلى أن الممثل في أمريكا "غلبان" أيضا مقارنة بنجم الموسيقى.