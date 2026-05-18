المدير التنفيذي لـ حياة كريمة: نستهدف تقديم 50 ألف وجبة إفطار للأولى بالرعاية في وقفة عرفة

قالت الدكتورة مروة فخري، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، إن ملامح الحملة التحفيزية “صدقات الأضاحي” تهدف إلى توصيل لحوم الأضاحي للفئات الأولى بالرعاية قبل وقفة عرفة، بما يضمن استفادتهم في وقت مبكر ويعزز روح التكافل الاجتماعي.

وأضافت "فخري" عبر برنامج "اليوم" على قناة "DMC”، مساء الأحد، أن المؤسسة تواصل دورها في دعم الفئات الأكثر احتياجًا في مختلف الأوقات، مشيرة إلى أن الحملة تدعو المواطنين للمشاركة من خلال التبرع في الأضحية، مع إتاحة جميع وسائل التبرع لتسهيل المساهمة.

وتابعت أن المؤسسة تستعد أيضًا لإطلاق حملة إفطار موسعة يوم وقفة عرفة، لتقديم وجبات ساخنة جاهزة للفئات الأولى بالرعاية في مختلف المحافظات، موضحة أن المستهدف في البداية نحو 50 ألف وجبة، مع إمكانية زيادة العدد خلال الفترة المقبلة بفضل التبرعات.

وأشارت إلى تنظيم فعاليات “تكبيرات العيد” في جميع المحافظات عقب صلاة العيد، من خلال المتطوعين داخل ساحات المساجد الكبرى، تتضمن توزيع هدايا وحلوى على المصلين والأطفال.



واستطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجريًّا بعد غروب شمس اليوم الأحد، من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأعلنت الإفتاء المصرية أن غدًا الإثنين أول أيام ذي الحجة لعام 1447 هجريًّا، على أن يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء الموافق 27 مايو الجاري.