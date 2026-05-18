روسيا: أوكرانيا قصفت مستودعا للمركبات بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية

قالت السلطات الروسية إن مستودعا للمركبات في محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تحتلها روسيا تعرض للقصف بالمدفعية الأوكرانية.

وقالت إدارة المحطة اليوم الأحد إن المبنى والعديد من الحافلات المتوقفة بالداخل تعرضوا لأضرار، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات. كما زعمت أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة أوكرانية مسيرة أثناء اقترابها من المنشأة.

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الأوكراني.

وتخضع محطة زابوريجيا، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا وتضم ستة مفاعلات بقدرة 6 آلاف ميجاوات، للسيطرة الروسية منذ مارس/آذار 2022 ولا تنتج الكهرباء حاليا.

وقد فشلت عدة محاولات أوكرانية لاستعادة الموقع. ويتمركز فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل دائم في المحطة لمراقبة الوضع والمساعدة في منع وقوع حادث نووي من خلال وجوده.