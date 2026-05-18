علق الإعلامي تامر أمين على خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، قائلًا إن جماهير الزمالك “فيهم اللي مكفيهم”، معتبرًا أن ما حدث جاء نتيجة فرحة مبالغ فيها وشعور متعاظم بأن الأمور حُسمت مبكرًا.

وقال "أمين" عبر برنامجه "آخر النهار" على قناة النهار، اليوم الأحد، إن جماهير الزمالك بدأت الاحتفال قبل الأوان، مضيفًا أن الكثير من المشجعين ذهب إلى المباراة بهدف الاحتفال أكثر من انتظار ما ستنتهي إليه المواجهة، رغم أنها مباراة حاسمة ونهائي “لا أمان له”، بحسب تعبيره.

وأضاف أن فريق اتحاد العاصمة قوي ويجيد اللعب خارج أرضه، موضحًا أن الجهاز الفني للزمالك ولاعبيه بدوا وكأنهم لم يستعدوا نفسيًا أو فنيًا للمباراة.

وتابع أنه رغم ركلة الجزاء التي جاءت في أول 3 دقائق، وكانت هدية ربانية للزمالك، وكان من المفترض أن يستثمرها اللاعبون والجهاز الفني، فإن لاعبي اتحاد العاصمة لم يتأثروا وقدموا 90 دقيقة على أعلى مستوى.

واستكمل أن الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال اتجه مع اللاعبين إلى التراجع والدفاع بعد التقدم، “وكأن الفريق حسم المباراة”، على حد قوله، مضيفًا أن ذلك منح الفريق الجزائري حرية أكبر داخل الملعب.

وأوضح أن الاستحواذ وصل إلى 60% لصالح الفريق الجزائري، مقابل فرص أكثر، رغم إقامة المباراة على استاد القاهرة ووسط حضور جماهيري كبير، معتبرًا أن “ضربات الجزاء أنصفت من يستحق ومن اجتهد وسعى للفوز”.

وانتقد الإدارة الفنية للزمالك، معتبرًا أن التشكيل الأساسي والتغييرات في المباراة لم يكونا موفقين، مع وجود حالة من عدم الاستقرار، مؤكدًا في الوقت نفسه أن جمهور الزمالك “بريء من ذلك كله لأنه قدم ما عليه وأكثر”، موجهًا حديثه له: “القصة أنكم احتفلتم قبل الأوان، والفرحة الزائدة هي التي أدت إلى هذا الغرور الذي يبدو أنه انتقل إلى اللاعبين".



وتفوق الفريق الجزائري بنتيجة 8-7 بركلات الترجيح بعدما سجل جميع ركلاته الـ 8، بينما سجل الزمالك 7 ركلات، وأضاع لاعبه محمد شحاتة الركلة الثامنة.

وأنعش اتحاد العاصمة الجزائري خزائنه بجائزة مالية قدرها 4 ملايين دولار، وسيذهب للمنافسة على كأس السوبر الإفريقي لمواجهة الفائز بلقب دوري أبطال إفريقيا، إما الجيش الملكي المغربي أو صن داونز الجنوب أفريقي.