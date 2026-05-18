برشلونة يكتسح ريال بيتيس بثلاثية في الدوري الإسباني

حقق برشلونة فوزًا مستحقًا على ريال بيتيس بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإسباني.

وافتتح رافينيا التسجيل لصالح برشلونة في الدقيقة 28، بعدما نفذ ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء بتسديدة متقنة سكنت الزاوية اليمنى للمرمى، لينهي الفريق الكتالوني الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، عاد رافينيا ليعزز تقدم برشلونة بالهدف الثاني في الدقيقة 61، مستغلًا خطأ دفاعيًا من لاعبي ريال بيتيس، ليخطف الكرة ويودعها الشباك بسهولة.

وقلص ريال بيتيس الفارق في الدقيقة 68 عن طريق إيسكو من ركلة جزاء، قبل أن يرد برشلونة سريعًا بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 73 عبر جواو كانسيلو، الذي أنهى هجمة منظمة بتسديدة دقيقة من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليسرى للمرمى.

وحاول ريال بيتيس العودة في النتيجة خلال الدقائق المتبقية، إلا أن محاولاته لم تسفر عن جديد، لتنتهي المباراة بفوز برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 94 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بعدما حسم اللقب رسميًا، بينما تجمد رصيد ريال بيتيس عند 57 نقطة في المركز الخامس.