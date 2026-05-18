قال المخرج والمؤلف محمد دياب، إن طاقم عمل فيلمه الجديد "أسد" ضم مجموعة من الممثلين الذين لديهم إيمان بالمشروع و"جوع للفرصة"، مشيرا إلى أن الفنان محمد رمضان كان "جعان فرصة" رغم كونه أحد أهم نجوم الوطن العربي.

وأشار خلال برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر "إم بي سي مصر" إلى تعامل رمضان مع دوره في الفيلم كـ "دور عمره" وكأنه يقدم أول أعماله السينمائية، لافتا إلى أن "شطارة الممثل" تكمن في التعامل بهذه الروح.

وأضاف أن الجمهور اعتاد رؤية الفنان علي قاسم في نمط معين، لكنه في هذا الفيلم يقدم دورا "مختلفا تماما" يثبت أنه ممثل عظيم.

وأشاد بالفنانة رزان جمال، مشيرا إلى أنها تجسد دور سيدة مصرية بنسبة 90% رغم كونها غير مصرية، قائلا: "رزان مش فنانة حلوة، هي شاطرة وموهوبة".

وأوضح أن المشاهد عند رؤيتها في الفيلم سيبهر بموهبتها قبل جمالها، مشيدا بالظهور الخاص للفنان ماجد الكدواني، والذي قدم أداء جماليا جعل المشاهد يشعر بوجوده لفترة أطول رغم اقتصار دوره على ثلاثة مشاهد، بالإضافة إلى مشاركة الفنان أحمد داش، والفنان الفلسطيني عظيم الأداء كامل الباشا، وعمرو القاضي، بالإضافة إلى مجموعة من الممثلين السودانيين.

من جانبها، أشارت الفنانة رزان جمال، إلى أن تقارب الأصول اللبنانية والفلسطينية مع الفنان كامل الباشا، وإتقانهما للهجة المصرية خلق حالة من التشابه تخدم الفيلم.

كما أشاد المخرج محمد دياب بموهبة الأطفال المشاركين في العمل، والطفل ياسين والطفل ريتشي الذي يظهر طوال الفيلم، قائلا: "أنا فخور بالممثلين في هذا الفيلم أكثر من أي شيء".

وتدور أحداث فيلم «أسد» في مصر خلال القرن التاسع عشر، حيث يتناول قصة «أسد»، العبد الذي يتمتع بشخصية متمردة وروح صلبة، في إطار درامي تاريخي يرصد رحلته بعد اندلاع قصة حب محرمة بينه وبين امرأة حرة، ما يشعل مواجهة مباشرة مع أسياده.

ويشارك في بطولة الفيلم محمد رمضان، ورزان جمال، وعلي قاسم، وكامل الباشا، وإسلام مبارك، وإيمان يوسف، ومصطفى شحاتة، إلى جانب ظهور خاص لكل من ماجد الكدواني وأحمد داش.