تحديد جلسة استئناف حكم تزوير فتاتين مستندات النفقة بأسيوط في 7 يونيو المقبل

قررت محكمة جنايات استئناف أسيوط تحديد جلسة 7 يونيو المقبل؛ لإعادة محاكمة الفتاتين «يمنى ويسرا»، ضحيتَي الخلافات الزوجية وتزوير مستندات النفقة.

وقال المحامي مجدي كريم، محامي الفتاتين، إنه عقب قيام هيئة المحكمة بوضع حيثيات الحكم ومسبباته، تم تقديم طلب الاستئناف على الحكم الصادر بحبسهما حضوريًا ثلاث سنوات، ووالدتهما غيابيًا ثلاث سنوات، على خلفية اكتشاف تزوير في مستند مفردات مرتب الأب المنفصل عن والدة الفتاتين، وبينهما قضايا نفقة للبنتين.

وكشفت التحقيقات والتحريات، وجود مستند مفردات مرتب منسوب لجهة عمل الأب بإحدى الشركات، يفيد بأن دخله وصل إلى 45 ألف جنيه في عام 2023، ثم 50 ألفًا في عام 2024، و60 ألف جنيه في عام 2026، رغم أنه موظف بإحدى الشركات الحكومية؛ ما دفع محاميه للطعن على المستندات بالتزوير.

وقررت المحكمة، إحالة الأمر إلى النيابة العامة في مايو 2025، والتي بدأت فحص عدد من القضايا الخاصة بالنفقة، لتكتشف وجود 10 دعاوى تحتوي على مستندات مختلفة يُشتبه في تزويرها، ومخاطبة الجهات الحكومية المنسوب لها إصدار الأوراق، والتي أكدت أن المستندات غير صحيحة، فضلا عن أن الأختام الموجودة عليها لا تخصها، كما تبين أن الشقيقتين لم تتقدما بأي طلبات رسمية لاستخراج تلك الأوراق.

وقامت النيابة العامة، من خلال فحص الأوراق والمستندات، بتأكيد أن المستفيد من أوراق التزوير هو الأم وبنتاها، فأحالت القضية بالتزوير إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بالسجن ثلاث سنوات على الأم وبنتيها.