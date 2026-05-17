نشرة الشروق الاقتصادية 18 مايو 2026: الدولار يتجاوز 53 جنيها وتوقعات بتثبيت الفائدة خلال اجتماع المركزي القادم

الدولار يقفز أمام الجنبه بين 33 و43 قرشا ويتجاوز 53 جنيها

قفزت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك المحلية أعلى مستوى الـ53 جنيها مجددًا، فى نهاية تعاملات اليوم الأحد – أولى تعاملات الأسبوع الجاري- بقمية تتراوح بين 33 و43 قرشا، مقارنة بأسعاره فى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، حيث ارتفع سعر الدولار اليوم فى البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر بقيمة 40 قرشا ليسجل 53.25 جنيه للشراء، و53.35 جنيه للبيع، مقابل 52.85 جنيه للشراء، و52.95 جنيه للبيع .

خبراء الاقتصاد يرحجون تثبيت الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي القادم

توقع خبراء اقتصاديون؛ استطلعت آراءهم "الشروق"، أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية القادم، في انتظار وضوح أكثر للأوضاع الجوسياسية فى المنطقة، خاصة مع تباطؤ معدلات التضخم خلال الشهر الماضي، وتجتمع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الخميس المقبل (21 مايو المقبل)، لبحث أسعار الفائدة، وذلك بعد تثبيتها عند 19% للإيداع و20% للإقراض في اجتماع 2 أبريل الماضي.

تراجع المساحات المنزرعة بالقطن 21% خلال موسم 2026

كشفت وثيقة حكومية، اطلعت عليها «الشروق»، عن انخفاض إجمالي المساحات المنزرعة بالقطن خلال الموسم الحالي 2026 بنحو 21% على أساس سنوي، ليصل إجمالي المساحات المنزرعة من القطن المصري منذ بداية الموسم وحتى 12 مايو الجاري إلي نحو 40.7 ألف فدان، مقارنة بنحو 51.7 ألف فدان سجلتها خلال الفترة نفسها في الموسم الماضي.

مصر تنجح في تأمين احتياجات المواطنين وتعزيز استقرار الأسواق

قال وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق إن الأمن الغذائي أصبح أحد أهم ركائز الأمن القومي واستقرار الدول، في ظل التحديات العالمية المتسارعة المرتبطة باضطرابات سلاسل الإمداد والتغيرات المناخية وتقلبات الأسواق الدولية، مؤكدا أن الدولة تعاملت مع هذه التحديات برؤية استباقية تستهدف تأمين احتياجات المواطنين وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات، من خلال تطوير منظومة متكاملة لإدارة السلع الاستراتيجية وسلاسل الإمداد.

غرفة عمليات لأول مرة لمتابعة حركة الحافلات السياحية الناقلة لحجاج البري

أعلنت وزارة السياحة والآثار، مُمثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة، تشكيل غرفة عمليات لأول مرة تعمل على مدار الساعة لرصد ومتابعة حركة الحافلات السياحية الناقلة لحجاج الحج السياحي البري منذ انطلاقها من ميناء نوبيع البحري المصري وطوال فترة تواجدها خارج الأراضي المصرية، وذلك بالتعاون مع الشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات (ETIT).

مشروع الدلتا الجديد يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بـ70% فور بدء الإنتاج

قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية إن مشروع الدلتا الجديد سيساهم في تحقيق اكتفاء ذاتي من القمح بنسبة 70% بفضل التوسع الأفقي للزراعة، مضيفا أن التوسع الأفقي للزراعة والبحث العلمي ساهم في زيادة الإنتاج المحلي من مختلف الحبوب إلى ٢٢.٣ مليون طن خلال عام ٢٠٢٥، متجاوزة لأول مرة حجم الواردات البالغ ٢٢.١ مليون طن.

مصر تستورد 508 آلاف طن مواد غذائية خلال أسبوع

كشفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، عن بلوغ عدد الشحنات الغذائية الواردة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، نحو 2065 رسالة، بإجمالي كمية تُقدّر بـ508 آلاف طن، مستوردة من قِبل 872 شركة، وتنوعت الأصناف الواردة لتشمل القمح، زيوت متنوعة وفول الصويا، فيما تصدرت أوكرانيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من روسيا، إندونيسيا، أمريكا والهند من بين إجمالي 85 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصري.

مصر تصدر 265 ألف طن مواد غذائية خلال الأسبوع الماضي

شف تقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، اليوم، عن بلوغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة من مصر خلال الأسبوع الماضي، نحو 5605 رسالة بإجمالي 265 ألف طن، صادرة عن 1622 شركة مصدرة، شملت نحو 740 صنفًا من المنتجات الغذائية، تضمنت فواكه بإجمالي كميات وصلت إلى 99 ألف طن، وخضراوات بإجمالي كميات بلغت 54 ألف طن.

الذهب يرتفع 25 جنيها وعيار 21 يسجل 6900 جنيه

ارتفعت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المحلية خلال تعاملات اليوم، بقيمة 25 جنيها، ليصل سعر الجرام عيار 21 -الأكثر مبيعًا في مصر- إلى 6900 جنيه، مقارنة بـ6875 جنيها في نهاية تعاملات أمس، وذلك رغم تراجع سعر الأوقية عالميا، زاد سعر الجرام عيار 18 ليسجل 5914 جنيها، وارتفع سعر الجرام عيار 24 ليسجل 7885 جنيها، كما صعد سعر الجنيه الذهب بقيمة 200 جنيها ليصل إلى 55200 جنيه.

