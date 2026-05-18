قال المهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وفّرت للريف المصري خدمات متكاملة فيما يتعلق بالمياه والصرف الصحي، الكهربا، المستشفيات، والمدارس وغيرها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «on e»، الأحد: «مبادرة حياة كريمة مبادرة غيرت ملامح الريف المصري وحولته من ريف بلا خدمات إلى ريف متكامل الخدمات».

وأشار إلى أن المبادرة مُقسمة لثلاث مراحل، بـ4500 قرية، وتضم مرحلتها الأولى 1477 قرية متركزة بـ52 مركز بـ20 محافظة.

وأوضح أن وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، يقتسمان العمل على هذه المشروعات، وأن كل منهما مسئولة عن 10 محافظات.

ولفت إلى أن محافظات وزارة الإسكان تضم 739 قرية تابعة للمبادرة يُنفذ بها 8039 مشروعًا، مضيفًا أن الهيئة الهندسية تستكمل بعض هذه المشروعات التي بدأت قبل إطلاق حياة كريمة.

وأكمل:«كان عندنا بعض المشروعات بدأت قبل المبادرة فدي بنكملها في المراكز بتاعت القوات المسلحة»/ مضيفًا: «عندنا 178 قرية بنكملهم بعدد 2271 مشروع».

وأشار إلى أن المشاريع تتنوع بين مياه الشرب والصرف الصحي، الوحدات الصحية، مراكز الشباب، الكهرباء، وغيرها، مؤكدًا: «كافة الخدمات المطلوبة للقرية المصرية تم تنفيذها في آن واحد».

ورأى أن مبادرة حياة كريمة من أعظم المبادرات التي نُفذت وأكبرها على مستوى القرن بمصر، قائلًا: «لم يتم تنفيذ كل عدد هذه المشروعات في آن واحد إلا من خلال مبادرة حياة كريمة».

وذكر أن مبادرة حياة كريمة نفذت 10310 مشروعًا خلال السنوات الـ5 الماضية، بنسبة تنفيذ تتجاوز الـ87%، متوقعًا أن تتجاوز الـ95% نهاية يونيو القادم، معلقًا: «يتبقى الـ5% ببعض المشروعات تأكيديات دي هتخلص بعد 30-6».