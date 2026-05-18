نقيب الزراعيين: مشروع الدلتا الجديدة رئة خضراء في الصحراء الغربية

تحدث الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، عن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع الدلتا الجديدة اليوم بمحافظة الجيزة.

ولفت خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «الحياة»، مساء الأحد، إلى اعتماد هذا المشروع على المياه السطحية «مياه الصرف الزراعي المُعالجة معالجة ثلاثية»، معلقًا:«لما تم إطلاق المشروع كان ناس كتير أهل الشر دائمًا بيشككوا».

وقال إنهم رصدوا الإنجازات بهذا المشروع أثناء جولة اليوم، ومنها ترعة المياه المُعالجة، ومحطات الرفع، بجانب الأدوات الزراعية، مضيفًا:«على جانبي الطريق المعدات الزراعية الحديثة الميكنة الحديثة لأن المشروع كله قائم على الزراعة الذكية الحديثة».

وأضاف أن مشروع الدلتا الجديدة هو مشروع تنموي قومي، لافتًا إلى افتتاحهم منذ عامين لـ450 ألف فدان بمشروع مستقبل مصر «نواة الدلتا الجديدة» والذي اعتمد على المياه الجوفية.

وأشار إلى أن اليوم شهد إضافة 810 ألف فدان معتمدة على المياه السطحية الواردة من مياه الصرف الزراعي المعالج مُعالجة ثلاثية.

وذكر أنهم استغلوا الكميات الكبيرة لمياه الصرف الزراعي بمحافظات الدلتا بهذا المشروع، والتي كانت توجه سابقًا للبحر المتوسط، ونهر النيل، موضحًا: «تم تجميع كل مياه الصرف الزراعي من خلال قنوات لمحطة المعالجة اللي هي محطة الحمام أو ما يطلق عليها حاليًا محطة ثلاثة يوليو».

ونوّه إلى وجود مسارين لأنابيب قنوات معالجة مياه الصرف الزراعي، وهما المسارين الشرقي والشمالي، ويمتد كلاهما بطول 150 كم، معلقًا: «بتتكلمي في 300 كم تم شق فيها الترع والقنوات والمواسير اللي بتنقل المياه لمحطة المعالجة».

ولفت إلى إنتاج محطة معالجة مياه الصرف الزراعي، حوالي 7.5 مليون متر مكعب من المياه المعالجة ثلاثيًا، والتي تُعالج لثلاثة مرات لاستخدامها في الزراعة، معلقًا: «يعني أنا خدت المياه لأول مرة بعملها معالجة أولية ثم معالجة ثنائية ثم معالجة ثلاثية علشان أزرع بيها كافة أنواع المحاصيل».

وأشار إلى التصريحات الرئاسية بأن تكلفة الـ2.2 مليون فدان بالدلتا الجديدة، بلغت 800 مليار جنيه، متسائلًا: «طب الـ800 مليار جنيه دي راحت فين».

وذكر أن الـ 800 مليار جنيه، انفقت على 12 ألف كيلو طرق، و12 محطة كهرباء لإنتاج 2000 ميجاوات، بالإضافة إلى محطات الرفع، معلقًا:«المشروع دا علشان يشتغل عاوز كهرباء يبقى بالتالي عاوز شبكات كهرباء عاوز محطات محولات إلى آخره».

وتطرق إلى المزايا الإنتاجية للدلتا الجديدة، قائلًا: «أي حد يبص على الخريطة بتاعت مصر يلاقي الصحراء الغربية هي في أكبر مساحة والصحراء الشرقية فيها مناطق جبلية».

وأوضح أن الدلتا أصبحت منطقة زراعية كاملة، مضيفًا أنهم اتجهوا للتوسع في الصحراء الغربية، بمنطقة محور طريق الضبعة، الفيوم، أسيوط، وصولًا لتشوكى، معلقًا: «هي دي المناطق الصحراوية اللي فيها أراضي صالحة للزراعة».

واختتم قائلًا: «علشان كدا كان لازم أنقل وأعمل رئة خضراء في هذه الأرض، الأرض دي صالحة للزراعة».



وافتتح الرئيس السيسي، الأحد، عددًا من المشروعات التنموية، ومنها: مشروع الدلتا الجديدة، وعددًا من المشروعات التابعة لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك في إطار متابعة جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، وزيادة الرقعة الزراعية من خلال المشروعات القومية الكبرى.

ويعد مشروع الدلتا الجديدة أحد المشروعات العملاقة بالمجال الزراعي ويستهدف تحويل رمال صحراء نحو 2.5 مليون فدان إلى لون الحياة الأخضر لتأمين غذاء المصريين، حيث تم الانتهاء من استزراع مئات الآلاف من الأفدنة باستغلال المياه الصرف الزراعي المعالجة، لتنتج أجود المحاصيل الزراعية.