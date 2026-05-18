الاتحاد الأوروبي يعتزم إلزام الشركات الأوروبية بتنويع مصادر إمداداتها

يعتزم الاتحاد الأوروبي، وضع خطط لإلزام الشركات الأوروبية على شراء المكونات الحيوية من 3 مصادر إمداد مختلفة على الأقل، بحسب صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن مسئولين مطلعين في الاتحاد الأوروبي، إن القواعد الجديدة ستطبق على قطاعات محدودة منها الكيماويات والآلات الصناعية.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء، إلى أنه من المتوقع أن تحدد القواعد الجديدة حد أقصى للمكونات التي يمكن أن تحصل عليها الشركة الأوروبية من مورد واحد لا يزيد عن 40% من إجمالي مكونات أي منتج نهائي.

وفي الوقت نفسه، يجب توفير باقي المكونات من ثلاثة مصادر مختلفة، وليس من نفس الدولة.

يذكر أن هذه الخطط في مراحلها المبكرة، وسيتم طرحها خلال اجتماع للمفوضية الأوروبية من المقرر عقده يوم 29 مايو الحالي؛ لمناقشة العلاقات مع الصين.