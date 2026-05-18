أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون و350 ألفا و10 أفراد منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و350 ألفا و10 أفراد، من بينهم 1220 قتلوا أو أصيبوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الاثنين.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11 ألفا و939 دبابة، و24 ألفا و583 مركبة قتالية مدرعة، و42 ألفا و262 نظام مدفعية، و1792 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1386 من أنظمة الدفاع الجوي.

وكشف البيان، عن تدمير 436 طائرة حربية، و353 مروحية، و297 ألفا و57 طائرة مسيرة، و4628 صاروخ كروز، و33 سفينة حربية، وغواصتين، و97 ألفا و338 من المركبات وخزانات الوقود، و4200 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.