باكستان: مقتل 35 مسلحا خلال عملية أمنية في المناطق الجبلية المحيطة بمدينة كويتا

أفادت حكومة إقليم بلوشستان، أمس الأحد، بأن السلطات احتجزت ما لا يقل عن ثلاثة من "قادة" الجماعات المسلحة المتمركزة في الإقليم، بينما قتل 35 من عناصرها في عمليات أمنية استندت إلى معلومات استخباراتية خلال الأيام الماضية.

وقال مساعد رئيس وزراء حكومة إقليم بلوشستان شاهد ريند، إن قوات الأمن أطلقت عملية يوم الأربعاء الماضي استمرت أربعة أيام على الأقل في منطقة مانجلا زارغون جار، وهي منطقة جبلية تقع على أطراف مدينة كويتا في باكستان، وفقا لما ذكرته صحيفة "دون" الباكستانية.

وأفاد شاهد ريند، في بيان، بأن "قوات الأمن دمرت العديد من المعسكرات والمخابئ خلال العملية الناجحة، وألقت القبض على ثلاثة من القادة في أثناء تنفيذها".

وجاء هذا الإعلان بعد أيام من موجة عنف هزت مدينة كويتا ومناطق أخرى في إقليم بلوشستان.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تعرضت عدة مواقع في أنحاء عاصمة الإقليم كويتا، لهجمات صاروخية تردد أنها نُفذت من مواقع تقع في المناطق الجبلية المحيطة بالمدينة.

وقال نائب المفتش العام للشرطة عمران شوكت، خلال مؤتمر صحفي عُقد مؤخرا، إن مدينة كويتا تواجه تهديدات أمنية متعددة، وإن السلطات تطبق إجراءات أمنية مشددة لضمان سلامة المواطنين.

وبحسب المتحدث، فإنه يجرى تضييق الخناق على المسلحين والداعمين لهم، مضيفا أن الدولة ستواصل عملياتها حتى القضاء على الإرهاب.