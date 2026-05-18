روسيا تشن هجمات جديدة على أوديسا ودنيبرو

أصيب 12 شخصا على الأقل في هجمات روسية بطائرات مسيرة وصواريخ على وسط وجنوب أوكرانيا، وذلك بعد تعرض موسكو لواحدة من أعنف الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة منذ بدء الحرب، حسبما أفادت السلطات في وقت مبكر من اليوم الاثنين.

وقال مسؤولون إن طائرات مسيرة ضربت مبنى سكنيا في مدينة أوديسا الساحلية على البحر الأسود، مما أسفر عن إصابة صبي،11 عاما، ورجل ،59عاما. ووفقاً للسلطات، أُصيب تسعة أشخاص على الأقل في مدينة دنيبرو، من بينهم طفل.

ولم يتسن التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.

وقال مسؤولون روس يوم الأحد إن أوكرانيا شنت واحدة من أعنف هجماتها على منطقة موسكو طوال الليل منذ بدء الغزو الروسي الشامل قبل أكثر من أربع سنوات، وذكروا أن ثلاثة أشخاص على الأقل قد قُتلوا.

ولم يتسن التحقق من التقارير الروسية بشكل مستقل.

ولا يمكن مقارنة عدد المدنيين الذين قتلوا وأُصيبوا وحجم الأضرار في الجانب الروسي بالخسائر والدمار الأكبر بكثير اللذين خلفتهما حرب موسكو المدمرة في أوكرانيا.

تضرر روضة أطفال ومستودع للألعاب النارية

وكتب سيرهي ليساك، رئيس الإدارة العسكرية المحلية، على تليجرام أن الطائرات المسيرة ألحقت أضرارا أيضا بقاعة محاضرات تعليمية وروضة أطفال في أوديسا.

وقال حاكم دنيبروبتروفسك، أولكسندر هانجا، على تليجرام إن حريقا اندلع في سقف مبنى شاهق مكون من 24 طابقا جراء الهجوم في مدينة دنيبرو الصناعية الواقعة في جنوب شرق البلاد.

وأضاف أن مستودعاً لتخزين الألعاب النارية تعرض للقصف واشتعلت فيه النيران، كما تم الإبلاغ عن حرائق أخرى في أنحاء المدينة، وكان الحجم الكامل للأضرار غير واضح في البداية.

وتستهدف روسيا مدينتي دنيبرو وأوديسا بشكل متكرر بالصواريخ والطائرات المسيرة من مختلف الأنواع.