قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأحد كان ذروة الموجة الحارة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»،، أن درجة الحرارة العظمى بالقاهرة بلغت 40 درجة مئوية وفق التوقعات، وموضحًا أنها تجاوز الـ43 درجة مئوية بمحافظات الصعيد.

وأشار إلى استمرار الموجة الحارة الإثنين، ولكن بانخفاض يُقدر بدرجتين مئوية بالقاهرة الكبرى، لتسجل 38 درجة مئوية، متوقعًا أن تتجاوز درجات الحرارة ببعض محافظات الصعيد 45 درجة مئوية.

وأرجع أسباب ارتفاع درجات الحرارة، إلى الكتل الجنوبية، والمرتفعات الجوية بطبقات الجو العليا والذي منع تشكل السحب، وحبس الرطوبة والحرارة بالطبقات القريبة من الأرض.

وتوقع تراجع درجات الحرارة الثلاثاء، للتراوح في القاهرة الكبرى بين الـ36 والـ37، معلقًا: «لا زالت شديدة الحرارة ولكن أقل من الأحد بحوالي 3 درجات».

ورأى أن الأربعاء القادم سيشهد انكسار الموجة الحارة، وبدء الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة، مضيفًا: «على نهاية الأسبوع إن شاء الله نعود للأجواء الربيعية المعتدلة».

وأوضح تنسيقهم مع المحافظات المعنية بموجات الرياح المثيرة للأتربة والرمال التي سبق الإعلان عنها، مضيفًا أنها نتجت عن الكتل الهوائية الجنوبية القادمة من الصحراء الغربية، مضيفًا: «الإثنين هيكون معانا أتربة عالقة في سماء بعض المحافظات».

وذكر أن الغد سيشهد نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة بالمحافظات الجنوبية بوسط وجنوب الصعيد، ومحافظة البحر الأحمر.

وأكد أن مُعدلات الرؤية لن تخفض بشكل كبير، نتيجة للرياح المثيرة للرمال والأتربة، قائلًا: «هنلاقي المواطنين اللي على الطرق السريعة تحديدًا هيلاقوا بعض الأتربة العالقة مش هتعيق الرؤية لأن الرؤية مش هتنخفض بالشكل الكبير».

ونصح بالقيادة الحذرة الهادئة، وبتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة لتجنب حالات الإجهاد الحراري، مع شرب كميات كافية من المياه والسوائل على مدار اليوم، والبقاء بمناطق جيدة التهوية.

وأكمل: «متعودين دائمًا في الفترة دي من كل سنة لبعض هذه الموجات شديدة الحرارة نتيجة الكتل الجنوبية اللي بتكون بتمر علينا ومتعودين يكون معاها مرتفع جوي فدا بيحصل طبعًا كل عام».

ونوّه إلى تأثير التغيرات المناخية، على هذه الظواهر، عبر زيادة شدّة ومدة هذه الموجات، قائلًا: «منقدرنش ننكر تأثير التغير المناخي ولكن مثل هذه الحالات متعودين عليها في السنين اللي فاتت».