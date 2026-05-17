إصابة شخصين إثر انقلاب ميكروباص بطريق الداخلة - العوينات في الوادي الجديد

أصيب شخصان، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الداخلة – شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد، حيث تم نقلهما إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج اللازم.

كان اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، قد تلقي إخطارا من إدارة شرطة النجدة، يفيد وصول مصابين إلى مستشفى الداخلة العام، إثر حادث مروري وقع على طريق الداخلة – شرق العوينات، حيث انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، للتعامل مع المصابين ونقلهما إلى مستشفى الداخلة العام، وهما: "محمد علي"، 33 عاما، مهندس زراعي، ومقيم بمحافظة المنوفية، و"محمود أحمد"، 47 سنة، سائق، ومقيم بمحافظة أسوان.

وتم تحرير محضر بالحادثة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب انقلاب الميكروباص.