قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر لا يمكنها تحقيق اكتفاء ذاتي من جميع السلع، وهو التصريح نفسه الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح مشروع الدلتا الجديدة.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أن مصر تعاني من الفقر المائي وتواجه ندرة مائية بينما قطاع الزراعة يعتمد في الأساس على المياه، مؤكدا أن مصر ليست دولة زراعية.

وأوضح أن الدولة تنفق مبالغ هائلة للاستفادة من كل قطرة مياه، بما في ذلك إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها، واصفًا تحدي المياه بأنه أحد المخاطر الاستراتيجية على مصر.

ولفت إلى أن هناك طرفًا خارجيًّا - في إشارة إلى إثيوبيا - أنشأ سدًا ويعتزم إنشاء سدود أخرى ما يزيد من التحدي المائي، مؤكدا أن الدولة تبحث في الوقت نفسه عن مواجهة هذه التحديات.

وشدد على أن تكلفة استصلاح فدان في الصحراء مرتفعة للغاية، إلى أن تمكنت الدولة من إنشاء دلتا جديدة، موضحًا أن الدولة استطاعت تخليق دلتا جديدة وأن تصل إليها المياه.

وأكد أن دولًا كثيرة باتت تتجه لتعزيز الاهتمام بالقيمة المضافة اعتمادًا على الإنسان في المقام الأول، ما يزيد من قدراتها التصديرية، مستشهدًا بدولة الهند التي يبلغ عدد سكانها أضعاف عدد سكان مصر لكن الدولة الآسيوية لديها قدرات اقتصادية كبيرة حتى وإن كان ذلك لا ينعكس بشكل أو بآخر على الوضع المعيشي للمواطن هناك.

وشدد على أنه بينما واجهت الدولة تحديات كثيرة في الفترات الماضية أثّرت على وضع المواطن فقد آن الأوان أن يتغير الوضع وأن يزداد الاهتمام بالعنصر البشري في المقام الأول باعتباره أفضل استثمار، ما يقود مصر إلى تحقيق انطلاقة.

وأكد أنه مهما توسعت الدولة في استصلاح الأراضي الصحراوية فلن تكون قادرة على توفير كل احتياجاتها محليًّا، لكن الدولة قادرة بعلمائها على التعامل مع التحديات.