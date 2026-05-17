أمين رياضة الشيوخ: افتتاح مشروع الدلتا الجديدة تترجم انحياز الرئيس السيسي الدائم لقضايا الشباب

أكد النائب نشأت حتة، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع الدلتا الجديدة يعد بمثابة تدشين لأكبر مشروع تمكين اقتصادي واجتماعي للشباب في تاريخ مصر الحديث.

وأوضح حتة، في بيان اليوم الأحد، أن هذا المشروع الأسطوري يترجم انحياز الرئيس الدائم لقضايا الشباب عبر تحويل طاقاتهم نحو الإنتاج الحقيقي، وفتح آفاق واعدة لمليوني شاب مصري في مجالات الزراعة الذكية، والابتكار التكنولوجي، وإدارة المنشآت الهندسية العملاقة.

وأضاف أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن البنية التحتية الجبارة التي أقامتها الدولة بتوجيهات من الرئيس السيسي، والتي شملت طرقًا جديدة بطول 12 ألف كم ومحطات كهرباء بطاقة 2000 ميجاوات، خلقت مجتمعات عمرانية جاذبة ومستدامة تنهي تمامًا أزمة التكدس السكاني في الوادي الضيق.

وأشار إلى أن المشروع يمثل بيئة مثالية لجذب استثمارات الشباب ورواد الأعمال في قطاعات التصنيع الغذائي والتعبئة والتصدير، مما يجعله شريانًا متكاملًا للحياة وليس مجرد رقعة زراعية.

ولفت إلى أن عبقرية تنفيذ المشروع، المتمثلة في إنشاء 19 محطة رفع ونقل للمياه بطول 150 كم عكس الميل الطبيعي للأرض بعد معالجتها ثلاثيًا، تبعث برسالة فخر وأمل للشباب المصري في قدرة وطنهم على تطويع الصعاب وتحقيق المعجزات الهندسية.

وأكد أن توجيهات الرئيس السيسي بضرورة التكامل بين الأراضي الزراعية القديمة والجديدة ستسهم في رفع وعي الجيل الجديد بأهمية الاستغلال الأمثل للموارد المائية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الاستراتيجية كالأعلاف لتقليل الاستيراد.