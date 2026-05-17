2988 شهيدا جراء العدوان على لبنان منذ 2 مارس

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة شهداء العدوان العسكري الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس الماضي إلى 2988 شهيدًا، بالإضافة لـ 9210 مصابين.

وتسببت الحرب في نزوح أكثر من 1.2 مليون شخص داخل لبنان، إضافة إلى تدمير عشرات آلاف المنازل والبنى التحتية، لا سيما في القرى الحدودية الجنوبية التي شهدت عمليات قصف وتجريف واسعة، وفق وكالة سند.

وسبق أن دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون، الولايات المتحدة إلى ممارسة ضغوط على "إسرائيل" لوقف الهجمات وعمليات هدم المنازل في الجنوب، محذرًا من تفاقم الكارثة الإنسانية والاقتصادية في البلاد.

وتعرض القطاع الصحي اللبناني لأضرار جسيمة جراء استهداف غارات إسرائيلية لمراكز إسعاف ومنشآت طبية وسيارات إسعاف.

وأدى استهداف الاحتلال للقطاع الصحي إلى ارتقاء شهداء وجرحى من المسعفين والعاملين في القطاع الصحي، وسط اتهامات لـ"إسرائيل" بانتهاك القانون الدولي الإنساني.

وشهدت الحرب تصعيدًا لافتًا في 8 أبريل الماضي، عندما شنت إسرائيل واحدة من أعنف موجات القصف على لبنان عقب الإعلان عن هدنة مؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران، ما أسفر عن استشهاد مئات الأشخاص خلال يوم واحد.

وتصف منظمات حقوقية ودولية حجم الدمار والخسائر البشرية في لبنان بأنه من أسوأ الأزمات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ظل الانهيار الاقتصادي المستمر منذ عام 2019.