لقاء سعودي أمريكي في الرياض يبحث سبل دعم الاستقرار في سوريا

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال لقائه في الرياض اليوم الأحد، مع مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا توم باراك، سبل دعم الاستقرار في سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، استقبل في الرياض اليوم، مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا توم باراك، وجرى خلال الاستقبال بحث مستجدات الأوضاع في سوريا وسبل دعم الاستقرار فيها، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، بالتقدم الملحوظ الذي تشهده سوريا، مؤكداً أن الفرص المستقبلية تعد بنمو هائل للبلاد.

وجاء ذلك في تدوينة رسمية نشرها باراك، في وقت سابق اليوم الأحد، عبر حسابه في منصة "إكس"، عقب استقبال الرئيس السوري أحمد الشرع له في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني؛ حيث ركزت المباحثات الميدانية على مستجدات الأوضاع الإقليمية وسبل دفع التعاون الاقتصادي المشترك.

وأعاد المبعوث الأمريكي إلى الأذهان بداية الانفراجة السياسية قبل نحو عام، حينما افتتح لقاء الرئيس الأمريكي مع الرئيس أحمد الشرع في المملكة العربية السعودية فصلا جديدا في العلاقات، جرى خلاله إعلان رفع العقوبات "لإعطاء سوريا فرصة للعظمة"، واصفا تلك الخطوة باللفتة الجريئة والمفعمة بالأمل لسوريا والمنطقة بأسرها.

وأثنى باراك على جهود دمشق الحالية، مشيرا إلى أن هذا التطور الإيجابي يتحقق في ظل قيادة الرئيس الشرع والدبلوماسية المخلصة التي يقودها وزير الخارجية أسعد الشيباني لإعادة بناء الاستقرار التنموي.