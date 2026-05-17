قطر تدين الاعتداء على الإمارات: تهديد خطير لأمن واستقرار المنطقة

أدانت قطر، بشدة الاعتداء على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بثلاث طائرات مسيرة، استهدفت إحداها محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، مؤكدة أنه انتهاكا سافرا لمبادئ القانون الدولي، وتهديدا خطيرا لأمن واستقرار المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، إن الاعتداءات الغاشمة على دول المنطقة تجاوزت كل الخطوط الحمراء، من خلال استهداف المنشآت الحيوية والأعيان المدنية.

وشددت على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا.

وجدّدت الوزارة، تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة منشآتها.

وفي وقت سابق، أفاد المكتب الإعلامي لإمارة أبوظبي، اليوم الأحد، بأن الجهات المختصة تعاملت مع حريق اندلع في مولد كهربائي، خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة.

ونوه في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إلى أن الحريق ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة دون تسجيل أي إصابات، ودون أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية، مؤكدًا اتخاذ الاجراءات الاحترازية كافة.

وأكدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات بأن «الحريق لم يؤثر على سلامة المحطة أو جاهزية أنظمتها الأساسية»، مشيرة إلى أن جميع المحطات تعمل كالمعتاد.