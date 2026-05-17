هيثم حسن يشارك في خسارة جديدة لريال أوفييدو الهابط

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شارك هيثم حسن الجناح الايمن لمنتخب مصر في هزيمة جديدة تعرض لها فريقه في الدوري الإسباني اليوم الأحد.

وخسر أوفييدو – الذي ضمن الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية في وقت سابق – بهدف دون رد أمام ضيفه ديبورتيفو ألافيس.

وسجل توني مارتينيز هدف المباراة الوحيد الذي يحمل أهمية كبيرة للفريق الفائز والذي ينافس على البقاء حتى الجولة الأخيرة من الليجا.

ولعب هيثم حسن لمدة 79 دقيقة قبل أن يتم استبداله ويشارك بدلا من ثياجو بورباس.

ويستعد هيثم للمشاركة مع منتخب مصر في نهائيات كأس العالم، حيث كانت بداية مشواره الدولي بقميص الفراعنة قد بدأت مؤخرا، بعدما انضم لمعسكر مارس الماضي.

ويلعب منتخب مصر في مجموعة تضم بلجيكا ونيوزيلندا وإيران في كأس العالم.

وتجمد رصيد ألافيس عند 43 نقطة في المركز الرابع عشر، أمام أوفييدو فلديه 29 نقطة في المركز العشرين.