أبو الغيط يدين الاعتداء على محطة براكة للطاقة النووية بالإمارات

أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الاعتداء الذي استهدف محطة "براكة" للطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة بطائرة بدون طيار "درون"، مؤكدا أن هذا الاعتداء السافر يمثل تصعيدا بالغ الخطورة على أمن كل المنطقة وانتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي وأعراف حماية المنشآت النووية المدنية.

وأعرب أبو الغيط، عن ارتياحه لتأكيد الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات بأن الحريق الذي نشب في محيط المحطة النووية لم يؤثر على سلامة المحطة النووية ولم يؤثر على مستويات السلامة الإشعاعية.

ونقل جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن أبو الغيط التضامن مع دولة الإمارات فيما تتخذه من إجراءات بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها.