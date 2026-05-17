أظهرت بيانات رسمية إسرائيلية، انكماش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 3.3% على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2026، متأثرًا بتداعيات الحرب المستمرة ضد إيران.

وقالت دائرة الإحصاء المركزية في "إسرائيل"، وفق تقرير نشره اليوم الأحد موقع "جلوبس" الاقتصادي الإسرائيلي، إن الاقتصاد الإسرائيلي سجل انكماشًا سنويًا بنسبة 3.3 % خلال الربع الأول من العام الجاري، وفق وكالة سند.

وأوضح الموقع أن هذا التراجع الحاد أنهى سلسلة نمو استمرت على مدار ربعين متتاليين، مشيرًا إلى أن الحرب على إيران شكّلت السبب الرئيسي وراء التدهور الاقتصادي المسجل.

وبيّنت المعطيات أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد انخفض بنسبة 4.5 %، سنويًا مقارنة بالربع الأخير من عام 2025، وهو ما وصفه الموقع بالمؤشر الأكثر واقعية لقياس مستوى المعيشة داخل إسرائيل.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي كان قد سجل نموًا سنويًا بنسبة 2.9% خلال الربع الأخير من عام 2025، قبل أن يتراجع بشكل ملحوظ في بداية العام الجاري.

وذكرت دائرة الإحصاء أن الإنفاق الاستهلاكي الخاص تراجع بنسبة 4.7% على أساس سنوي، بعد انخفاض مماثل بلغت نسبته 4.6% في الربع الأخير من العام الماضي.

وفي المقابل، أوضح التقرير أن الإنفاق الأمني ارتفع بنسبة 9% وفق الحساب السنوي، في ظل استمرار العمليات القتالية.

وتفرض إسرائيل رقابة مشددة وتعتيمًا واسعًا على خسائرها الاقتصادية والبشرية الناتجة عن الحروب التي تخوضها في المنطقة، كما تمنع تداول الصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بهذه الخسائر.